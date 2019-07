FOTOS «Instagramers» es posen malalts en banyar-se en un llac tòxic a Galicia per una fotografia

Galicians of late capitalism bañándose nunha antigua mina de wolframio pic.twitter.com/NnSJAADDtP — Uxía (@uxiaabc) 5 de juny de 2019

Pero vamos a ver una cosa pic.twitter.com/W4E0OtLtx4 — ℕ𝕚𝕙𝕚𝕝𝕚𝕤𝕥 ℂ𝕠𝕨𝕓𝕠𝕪®️ (@NCowboi) 7 de juny de 2019

Banyar-se en un llac tòxic de Galícia per una fotografia d'Instagram. Aquesta és la decisió presa per diversos usuaris que han patit afectacions diverses de salut a causa del contacte amb l'aigua d'un llac al Monte Neme, a Galicia, ple de residus tòxics de wolframi. Es tracta d'un dels minerals més pesants que existeixen, que de manera visual genera un color turquesa paradisíac en el contacte amb l'aigua.Desenes d'usuaris a la xarxa han criticat aquestes fotografies dels "instagramers", alguns dels quals no han trigat a respondre els comentaris als seus comptes personals, assegurant que no se'n penedeixen pas. Han advertit de les conseqüències de salut que han patit: rodanxes i caiguda de la pell, vòmits, urticària, i picor a les zones mucoses.Els joves que s'han banyat en aquestes aigües tòxiques es queixen que no hi ha "un cartell que indiqui la seva perillositat". Des de l'aplicació d'Instagram, mitjançant la localització del Monte Neme , es poden veure desenes de persones que s'han fotografiat en aquest llac de wolframi, tant banyant-se com als seus voltants.Aquesta onada d'indignació s'uneix amb les crítiques que van rebre molts influencers i instagramers per fer-se fotografies en llocs emblemàtics, sense tenir cap mena de sensibilitat o perillositat, com al camp de concentració d'Auschwitz o la planta nuclear de Chernobyl.

