ERC i JxCat comparteixen govern en 45 municipis

L'ambient escalfat durant els últims dies entre JxCat i ERC arran del pacte dels postconvergents amb el PSC a la Diputació de Barcelona no ha afectat els acords que els dos partits independentistes han acabat traçant a nivell municipal. Tant és així que els republicans i els de Carles Puigdemont han assolit ja 45 acords per governar i, en casos, també per compartir l'alcaldia en diferents ajuntaments de Catalunya.Aquesta és la situació de Lleida (el Segrià), Reus (el Baix Camp), Manresa (el Bages), la Seu d'Urgell (l'Alt Urgell) o Manlleu (Osona), tot i que també des Cambrils (el Baix Camp), Tossa de Mar (la Selva), Palafrugell (el Baix Empordà), Roses (l'Alt Empordà), Sant Celoni (el Vallès Oriental) o Sant Sadurní d'Anoia (l'Alt Penedès).En la majoria d'aquests municipis el pacte inclou només les dues formacions independentistes, atorgant l'alcaldia a la més votada o bé propiciant una divisió del mandat -és el cas de Sant Sadurní d'Anoia, Tossa o Roses (l'Alt Empordà)- de dos anys cadascú. En altres localitats com Creixell (el Tarragonès) o Rasquera (la Ribera d'Ebre) s'ha realitzat un pacte de govern sota la presidència d'ERC, revisable a partir dels dos anys i mig.Per altra banda, també hi ha municipis com Cabrera de Mar (el Maresme), Maçanet de la Selva (la Selva) o l'Albagés (les Garrigues) en què s'inclou el PSC en el pacte entre els dos partits anteriors. En altres casos, com a Parets del Vallès (el Vallès Oriental), Lleida o El Catllar (el Tarragonès), en l'equació s'hi inclouen els comuns, i a Reus, per exemple, el pacte torna a ser de tres, però entre JxCat, ERC i la CUP.Malgrat l'episodi de desavinences a la Diputació de Barcelona, els pactes municipals demostren la bona sintonia local de les dues formacions, que també es troba recolzada per les aliances assolides a la resta de diputacions de Catalunya. L'últim ha estat l'acord de governabilitat a la Diputació de Lleida , que aquest divendres ha situat l'alcalde de Bellvís, Joan Talarn, a la presidència Pel que fa als consells comarcals, ERC i JxCat ja han signat pactes a com a mínim vuit ens, mentre que durant els propers dies es preveuen nous acords.

