PSC i JxCat repetiran el pacte al Consell Comarcal del Tarragonès

El PSC i Junts per Catalunya (JxCat) reeditaran el pacte que ja han mantingut en la darrera legislatura per governar el Consell Comarcal del Tarragonès. L’acord també contempla que es reparteixin la presidència, dos anys per cada formació.El ple de constitució serà el proper dilluns al vespre i presumiblement la presidència inicialment l’assumirà un dels representants de JxCat, tal com ja va passar fa quatre anys. A la comarca, Candidatura de Progrés -PSC- va ser la candidatura que va obtenir més vots, tot i que va empatar a nou consellers amb ERC-AM, que va guanyar quatre representants.JxCat en va obtenir set, després de perdre’n dos. Ciutadans i En Comú Podem es van quedar amb els 4 i 2 consellers que ja tenien, mentre que el PP va caure de 3 a 1. La CUP va conservar el seu representant.

