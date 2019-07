Els 83 col·legis d'advocats de l'Estat reclamen al govern espanyol una «reforma profunda» de la justícia

Els 83 col·legis d'advocats de l'Estat han presentat aquest divendres les demandes que faran arribar al pròxim ministre de Justícia. Es tracta de 10 punts que, reunits al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), els degans dels diferents col·legis han defensat que són necessàries per tenir una "justícia digna".En el document 15 propostes per a una justícia digna, els col·legis d'advocats reclamen un nou pacte d'estat per la justícia fet des del "consens" per actualitzar el que es va fer el 2001, que consideren que no ha complert els objectius. Segons apunten, cal una "reforma profunda" de la justícia a l'Estat, i reivindiquen més recursos i que l'advocacia participi en totes les decisions que l'afecten.

El text signat per tots els col·legis d'advocats de l'Estat demana que l'oficina judicial es reorganitzi en una nova estructura territorial que garanteixi la proximitat i l'especialització, així com que s'asseguri l'accés a la judicatura d'un número de jutges suficients i especialitzats per cobrir "dignament" les necessitats de la ciutadania.



Pel que fa a la defensa, consideren que cal una llei orgànica que reguli el dret de defensa que "tanqui el cercle de garanties constitucionals de la ciutadania" i que preservi "al màxim nivell" el secret professional. "S'ha de reforçar la consideració de l'advocacia com a operador jurídic, al mateix nivell que la judicatura i el ministeri fiscal", reclamen.



A més, defensen una transformació digital "transversal" i "integral" perquè hi hagi una "justícia del segle XXI" i que es respectin la conciliació de la vida personal i professional. També demanen que les diferents administracions es coordinin en matèria de justícia, la inclusió en el torn d'ofici dels casos de violència de gènere i un torn específic d'agressions sexuals.



Finalment, els col·legis d'advocats defensen la necessitat de modificar l'actual sistema d'accés a la professió perquè sigui més pràctic i que es garanteixi l'especialització i formació continua per garantir que la justícia respon a "estàndards de qualitat i excel·lència".