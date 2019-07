Ultimàtum de l'Ateneu Divers al govern de Colau per garantir la supervivència de l'entitat

L'associació Grup Caliu-Ateneu Divers de Sarrià ha donat un ultimàtum de deu dies a l'Ajuntament de Barcelona. Si abans del 23 de juliol el govern d'Ada Colau no els confirma que donarà suport a l'entitat per garantir la seva supervivència, reprendran les mobilitzacions.L'associació va néixer fa 28 anys, està formada per persones amb discapacitat intel·lectual lleu i treballa per a la seva inclusió. Fa 23 anys que està instal·lada a Sarrià i atén anualment 150 persones adultes i les seves famílies. L'Ateneu Divers s'organitza en comissions i manté acords de col·laboració amb altres entitats, com la Fundació Claror.A més, organitza un concert mensual, presentacions de llibres i tallers d'escacs, informàtica o autodefensa. És el primer ateneu inclusiu de Barcelona, és a dir, la primera associació on les persones amb discapacitat són socis participants de la presa de decisions.El 5 de desembre va caducar el contracte de lloguer del local del carrer Pàdua on està instal·lada i pel qual pagaven uns 1.500 euros al mes. El propietari no va voler renovar el contracte a l'entitat , que arran de la mobilització i de fer conèixer el cas a la premsa va forçar una negociació amb el titular de l'immoble. Finalment han aconseguit una pròrroga que venç el 15 de setembre i per la qual paguen un arrendament de 2.600 euros mensuals, amb efecte retroactiu des de finals del 2018.En aquest escenari, l'entitat va optar per llançar una campanya de micromecenatge i en un mes han recaptat més de 30.000 euros per fer calaix davant els possibles obstacles que puguin sorgir i dificultin la continuïtat de l'entitat."Ara ja hem demostrat que tenim el suport de les famílies i els veïns, només falta el de l'Ajuntament", defensa el membre de la junta Rubén Sànchez, una de les persones que ha participat en la reunió d'aquest divendres amb els comissionats en funcions de Salut i Cultura, Gemma Tarafa i Joan Subirats, que amb l'aprovació del nou cartipàs municipal s'estrenaran com a regidors en el nou mandat.Mentre esperen la resposta del govern municipal, l'entitat negociarà amb el propietari del local on desenvolupa la seva activitat per explorar possibilitats d'acord. Per exemple, una nova pròrroga del lloguer. "Creiem que si l'Ajuntament ofereix alguna solució, aquesta serà a mitjà o llarg termini", valora Sànchez.Amb l'objectiu del micromecenatge complert, doncs, l'entitat històrica de Sarrià confia que la resposta que ha donat la societat civil sigui el primer pas per aconseguir ajuda de l'Ajuntament. Fonts municipals expliquen que el consistori continua treballant per trobar una solució Un cop el ple aprovi el cartipàs municipal, el conflicte estarà sobre la taula del nou regidor de Sarrià-Sant Gervasi, Albert Batlle, i la nova regidora responsable de les polítiques de diversitat funcional, Marga Marí-Klose, tots dos del PSC.

