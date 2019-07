L'Atlètic de Madrid obstaculitza el fitxatge de Griezmann i reclama ara 200 milions

Problemes amb el fitxatge d'Antoine Griezmann. L'Atlètic de Madrid ha emès un comunicat on rebutja l'import que ha abonat el Futbol Club Barcelona per fer-se amb el davanter francès. El club matalasser "considera que la quantitat dipositada és insuficient per fer front a la seva clàusula de rescissió, ja que és obvi que el compromís del jugador i del Futbol Club Barcelona es va tancar abans que l'esmentada clàusula es reduís de 200 a 120 milions d'euros".El Barça ha abonat íntegrament els 120 milions d'euros de la clàusula de rescissió de l'internacional francès amb l'Atlètic de Madrid. L'advocat del futbolista ha dipositat la quantitat íntegra a la Lliga aquest migdia, i l'organisme ha validat la transferència.Després de dos estius d'intens serial mediàtic, el davanter vestirà, finalment, la samarreta del conjunt català. Signa contracte per a les properes cinc temporades. La xifra converteix Griezmann en el fitxatge més car de la història del club, empatat amb el del brasiler Coutinho.La clàusula de Griezmann va disminuir el passat 1 de juliol dels 200 milions inicials fins als 120 que ha pagat finalment el Barça, tal i com estava acordat en el darrer contracte entre el francès i el club madrileny. Un contracte de renovació que es va tancar la passada temporada , just quan el club blaugrana també estava intentant fitxar el davanter, i que el jugador va anunciar en un documental, La decisión ,amb participació d'una empresa del també blaugrana Gerard Piqué Si s'hagués consumat l'any passat, el fitxatge hagués sortit lleugerament més barat per al FC Barcelona: per 100 milions d'euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor