TV3 recupera el «TN matí»

Novetats a TV3 de cara a la nova temporada: la informació formarà part de la graella de continguts des de primera hora del dia. La cadena pública engegarà la propera tardor un nou TN matí que dirigirà i presentarà la periodista Ariadna Oltra. Arrencarà el 2 de setembre i s'emetrà diàriament de sis a vuit del matí, abans d'Els Matins de Lídia Heredia.El TN matí és una de les novetats per a la tardor que el departament d'Informatius de TV3 ha dissenyat com una aposta estratègica per potenciar l'arrencada informativa de l'anomenat "day-time". La televisió pública recupera així un espai que va funcionar als inicis de la cadena com a precursor dels magazins matinals.Oltra, doncs, tornarà a ser una de les cares visibles de la franja matinal: ja va presentar Els Matins amb Helena García Melero des del 2011 al 2014. Oltra presenta actualment el TN vespre en substitució de Toni Cruanyes, i ha conduit altres programes com .Cat.

