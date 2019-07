Compromís i PSPV tanquen l'acord de govern a l'Ajuntament de València

Compromís i el PSPV han tancat aquest divendres l'acord per a conformar el govern de l'Ajuntament de València per al mandat 2019-2023, un equip que integraran aquestes dues formacions i que inclourà dos tinents d'alcalde, una per a cada partit, i nou àrees de gestió, cinc per als valencianistes i quatre per als socialistes. Entre aquestes àrees està Protecció Ciutadana, Medi Ambient, Economia, Urbanisme, Participació, i Cultura i Educació.El consens per al nou executiu s'ha assolit després que el passat dimecres a la tarda es reprenguessin els contactes per a les negociacions entre les dues parts, que havien quedat paralitzades la passada setmana, i després de les trobades mantingudes aquest dijous, que es van perllongar fins a la matinada d'aquest divendres, i aquesta mateixa jornada.L'alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), i la portaveu socialista al consistori i secretària general del PSPV a la ciutat, Sandra Gómez, han anunciat l'acord en declaracions als mitjans de comunicació després de la Junta de Govern Local i la Junta de Portaveus celebrades aquest divendres."Hem arribat a un acord. Tenim acord de govern progressista per a la ciutat de València. Hem de felicitar-nos per això. Ha costat una mica de temps però les coses bones costen", ha afirmat el primer edil, que ha mostrat la seva "profunda satisfacció". "Ens ha costat però aquí estem els dos contents de dir que continuarem treballant durant quatre anys" més "aquest ajuntament amb un plantejament progressista, avançat i de sostenibilitat" com vol "la majoria de valencians i valencianes", ha afegit Ribó.Sandra Gómez, per la seva banda, ha assegurat que aquest és "un magnífic dia perquè es confirma que al capdavant de l'Ajuntament de València hi haurà un govern progressista i estable que beneficiarà sempre les prioritats marcades per les dues formacions progressistes" que l'integren. "Treballarem pels nostres barris, per les persones que més necessitat tenen de la política progressista", ha apuntat en aquesta línia.La portaveu socialista ha valorat l'acord assolit i ha asseverat que tant Compromís com el PSPV "sempre" havien manifestat que s'aconseguiria el consens per reeditar un executiu progressista i de coalició a València. "Finalment, avui ha estat el dia. Un dia d'alegria i d'esperança per a tots els votants progressistes", ha declarat.Sandra Gómez, que ostentarà la primera Tinència d'Alcalde, ha exposat que es pot dir que es dóna "continuïtat" a "projecte iniciat el 2015" i que així aquest "surt enfortit", amb un executiu "madur" que tindrà els objectius i les prioritats clares "i que es dedicarà tant" a resoldre els reptes marcats fa quatre anys "com els" nous i diferents "que han anat sortint i sortiran"."Des del Partit Socialista també volem mostrar la nostra absoluta satisfacció per l'acord assolit i per poder afirmar que al capdavant de l'Ajuntament hi haurà un govern progressista", ha insistit la regidora.Joan Ribó ha explicat que l'acord està signat però encara no desenvolupat i precisat en la seva totalitat sobre el paper, de manera que no es coneix encara el nom dels regidors de Compromís i del PSPV que estaran al davant de cada delegació."És aviat per dir-ho encara. Aquestes coses ara les hem de treballar i anem a treballar-les. Estem en un moment en el qual encara no podem concretar això", ha respost preguntat sobre això.Pel que fa als detalls del nou govern local que falten per concretar i conèixer, l'alcalde ha afirmat que es van "escriure" ja "treballar" en les pròximes hores i ha dit als mitjans de comunicació que quan es tingui tot concretat es donarà a conèixer. "Espereu una mica", els ha indicat.El nou govern de la capital valenciana no té encara nom. Preguntat per aquesta qüestió i per si rebrà el de La Nau II, seguint el dau a l'anterior executiu que presidia o si rebrà un altre com el de Rialto, en haver-se iniciat en aquest teatre de la ciutat les negociacions per conformar-lo, l'alcalde ha manifestat que es "batejarà" ben aviat. "Ara ho hem de batejar. El batejarem també", ha asseverat Joan Ribó, al que Sandra Gómez ha afegit que ja es farà "un acte més formal".

