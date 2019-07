«Bellz!»: imants i picarols

Alguns autors de jocs de taula tenen la capacitat de saber convertir en joc objectes ben diversos que en cap cas han estat ideats per ser-ho; per exemple, els picarols. Encara que puguem tenir la creença de què els picarols són invent més o menys modern, inventats en una societat tècnicament "evolucionada", el cert és que la seva creació data de l'Era del Bronze. En diversos jaciments d'aquesta època, cartaginesos, ibèrics i celtibèrics s'han trobat petits picarols fets amb bronze. Es creu que en els seus inicis la seva funció era de protecció, tant física (foragitar a les serps que podien rondar el bestiar) com espiritual (protegir de dimonis i mals esperits a les persones i als animals).Amb el pas del temps, aquests usos protectors van donar pas als usos musicals, convertint els picarols en un dels elements més emprats especialment en l'àmbit de la dansa popular. Al nostre país són ben presents en la indumentària d'alguns balls i danses, com el cas del ball de bastons. El picarol és un instrument d'un sòl so, tot i que diferents mides i composicions poden donar sons diferents. La seva escassa versatilitat l'ha reclòs com a instrument rítmic. Ara, amb Bellz!, també els fem servir per jugar. Bellz!, només té tres components i que són, a més, força inusuals en els jocs de taula: una petita estoreta, una barra d'imants i uns 40 picarols de 4 colors i mides diferents.Començareu la partida escampant tots els picarols a sobre de l'estoreta i quan us toqui haureu de prendre la barra d'imants i intentar que us hi quedi enganxat un o més picarols del vostre color. Aquesta barra té la característica de tenir dos imants, un a cada extrem i essent un més gran (i per tant, de més potència magnètica) que l'altre.Quan se us enganxin picarols a la barra, si n'hi ha d'algun altre jugador, haureu fallat i haureu de tornar els picarols a l'estoreta i passar-li el torn al següent jugador. En cas que els picarols adherits només siguin vostres, podeu decidir continuar intentant enganxar-ne més o acabar el torn i guardar-vos els que heu aconseguit. El vostre objectiu serà ser el primer a aconseguir retirar els vostres 10 picarols de sobre l'estoreta.El disseny del joc us ofereix un joc molt portable. L'estoreta està envoltada d'una cremallera que us permetrà transformar-la en una bossa a l'interior de la qual us hi caben tots els picarols i la barra d'imants i poder-vos endur el joc amb vosaltres de viatge o excursió.La majoria dels jocs d'imants juguen amb les seves dues característiques principals: l'atracció i la repulsió. Bellz!, utilitza només el poder d'atracció dels imants però us farà descobrir que amb aquest poder podem provocar moviment en els objectes metàl·lics per tal de poder-los enviar cap a un costat a on el puguem adherir a la barra sense risc que se us enganxin picarols rivals. Tot i la seva simplicitat de regles, descobrir i dominar les formes d'utilitzar els imants de la barra, identificar a quin dels teus picarols convé atacar primer i saber veure que a vegades no pot ser cap mala opció perdre un torn si amb això aconsegueixes desfer un grup de picarols que envolta als del teu color, fan que cada partida de Bellz!, us suposi un repte diferent i una lliçó pràctica de magnetisme.

