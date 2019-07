CaixaBank entra al patronat de Mobile World Capital Barcelona

CaixaBank s'incorporarà al patronat de Mobile World Capital Barcelona (MWCapital). Jordi Gual, president de CaixaBank, i Carlos Grau, CEO de Mobile World Capital Barcelona, han signat avui un acord, que es ratificarà en el patronat del proper 18 de juliol, pel qual l'entitat financera es convertirà en patró de ple dret de la Fundació durant els propers quatre anys (fins a l'1 de juliol de 2023).L'acord entre CaixaBank i MWCapital estableix que l'entitat financera aportarà a la Fundació, durant el període 2019-2023, un total de dos milions d'euros per maximitzar l'impacte de l'activitat de MWCapital. Jordi Gual serà el representant de CaixaBank en el patronat de MWCapital i participarà en la propera reunió d'aquest òrgan. Aquesta incorporació permetrà potenciar projectes relacionats amb la innovació i la recerca tecnològica i la captació de talent digital.Per Jordi Gual, president de CaixaBank, "quan entitats compromeses amb la innovació sumen esforços, el resultat dels projectes es multiplica, i per això és fonamental desenvolupar vincles de col·laboració que ajudin a connectar a tots els actors implicats en els projectes". En aquest sentit, Gual ha destacat la importància que per a CaixaBank té l'aliança amb MWCapital, “creiem que la nostra entitat, que ha rebut reconeixements rellevants per alguns dels seus projectes d'innovació, pot fer aportacions destacables al projecte que encapçala la Fundació i a la seva missió de convertir Barcelona en un hub digital de referència mundial; al seu torn, el treball conjunt amb MWCapital reforçarà als equips d'innovació de CaixaBank amb nous plantejaments en qüestions clau, com els reptes de la transformació digital o la incorporació de talent”.Per la seva part, Carlos Grau, CEO de MWCapital, ha assenyalat que la incorporació de CaixaBank al nostre patronat és el resultat d'anys de treball i l’exitosa col·laboració entre ambdues entitats en iniciatives que estan convertint a MWCapital en un projecte de referència. A més, Grau apunta: "Sumar a CaixaBank com a patró de MWCapital consolida el model de treball de la Fundació –la col·laboració públic-privada– i ens capacita per afrontar nous reptes, tant a l'àmbit nacional com internacional".En aquesta línia i amb l'objectiu de seguir millorant la vida de les persones a través de la tecnologia, Grau també ha detallat que estem davant una nova etapa en MWCapital. "Tenim l'oportunitat de créixer, deixar empremta en la nostra societat i seguir construint un gran llegat per a les noves generacions", ha sentenciat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor