Posposat fins al setembre el final del judici de la menor violada a Manresa

El tribunal ha acceptat la declaració dels pèrits que van analitzar la roba de la víctima, no inclosa inicialment per un error de forma en el procés. Als pantalons que duia la jove s'hi van trobar fluids de tres persones, entre les quals hi ha un dels acusats, DDRL, que va estar 20 mesos en presó preventiva, i l'únic dels acusats que es va negar a sotmetre's a la prova.

La declaració dels pèrits s'ha posposat fins al 16 de setembre, dia en què també les diferents parts presentaran les conclusions finals i els acusats tindran el darrer torn de paraules.

La jove segueix atemorida

Aquest divendres han testificat nou persones, entre elles la tieta i la mare de la víctima. La primera ha explicat que l'endemà dels fets, la jove va arribar al migdia amb els pantalons tacats de sang i que no recordava res. Arran d'un missatge de BAMC, on li recriminava que s'hagués "tirat" a "10 persones" en una nit, van decidir anar a buscar la píndola de l'endemà. Hores més tard l'amiga li va explicar el que havia succeït.

Tieta i mare han coincidit en assegurar que, encara avui, la menor se sent atemorida pels presumptes violadors i que "els hi té pànic". Aquesta darrera no ha pogut evitar les llàgrimes mentre ho explicava.

Amenaces recents

Entre els testimonis d'aquest divendres hi havia un jove, que llavors era menor, i que va assistir a la festa. El testimoni, que ha reconegut que havia estat parella de la jove abans dels fets, ha assegurat que "abans d'aquest judici BAMC m'ha insultat i amenaçat dos cops". El jove ha explicat que, en la seva primera declaració davant dels Mossos d'Esquadra, va mentir per por a aquest que l'hauria amenaçat de mort.

Els amics dels acusats, ho neguen

Dos amics dels acusats, presents a la festa, també han declarat davant del tribunal. En tots dos casos han negat que es produís cap violació. La noia, que era major d'edat quan va succeir tot, ha dit que sí que és cert que l'amiga de la víctima va dir-los-hi que l'estaven violant, "però quan hi vam anar estava bé". A més ha assegurat que va passar pràcticament tota l'estona amb els acusats. Només un d'ells, DDRL, li hauria dit dies després que havia mantingut relacions "consentides" amb la víctima aquella nit.

L'altre amic dels acusats que ha testificat ha estat cridat pel mateix Tribunal, ja que havia estat citat per vàries fonts durant el judici i cap de les parts l'havia citat per a declarar. El jove havia estat a la festa i, segons havia declarat l'amiga de la víctima, els va dur en cotxe a ella, la víctima, BAMC i MPT a casa d'aquest darrer. El testimoni ho ha negat. Ha explicat que a BAMC no el va dur i que les noies no van pujar a casa de MPT. En aquest sentit, la mare de MPT, que també ha declarat aquest divendres ha corroborat que a casa seva no van pujar les noies.

Pistola a casa de BAMC

Aquest divendres també han declarat tres Mossos d'Esquadra que van participar en la investigació dels fets. Un d'ells ha explicat que quan la jove va denunciar els fets van decidir elevar-los d'abús sexual a agressió en explicar ella que, malgrat dir-los que paressin, seguien penetrant-la. Aquest mateix agent ha explicat que a casa de BAMC van trobar una pistola d'aire comprimit. L'agent també ha assegurat que de la lectura dels missatges de la jove es desprèn "que tenia por".

Una altra de les agents, present a la primera declaració de la jove a la comissaria dels Mossos, ha esclarit que només es va prendre mostres d'ADN als pantalons de la jove perquè la resta de la roba l'havien rentat. Pel que fa al tercer agent, ha dit que la víctima va declarar en dues ocasions davant dels Mossos perquè la primera declaració era incompleta.

"Només va ser una festa"

A la sortida de la vista, només MART ha volgut fer declaracions davant dels mitjans de comunicació que esperaven. El jove, al que la fiscalia acusa d'abús sexual i amenaces per presumptament exhibir una pistola de fogueig, ha dit que aquella nit "no va passar res". "Vam estar bevent i fumant com en una festa normal, ni tan sols sabia què havia passat", ha assegurat.

El tribunal de la secció 22 de l'Audiència de Barcelona ha acceptat per sorpresa incloure el testimoni dels dos pèrits que van practicar les proves d'ADN a la roba de la menor que va ser violada a Manresa el 2016. Inicialment el testimoni dels pèrits no s'havia acceptat per un problema de forma. L'acceptació d'aquests testimonis ha obligat al tribunal a posposar el judici fins al 16 de setembre.La darrera sessió del judici, on testificaran els dos perits, se celebrarà el proper 16 de setembre. Aquest divendres també han testificat altres testimonis del cas, entre ells la mare i la tieta de la víctima, que asseguren que a dia d'avui la jove se segueix sentint amenaçada pels acusats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor