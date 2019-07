La Diputació de Lleida, el nou «oasi» independentista

ERC i JxCat ha acordat un pacte de govern a la Diputació de Lleida sense estridències. Amb tranquil·litat. Talment com si les dues formacions fossin eternes amigues i no es tiressin els plats pel cap a nivell nacional. Els 20 diputats que tenen els dos partits a l'organisme provincial han votat Joan Talarn com a president en un context de bons propòsits i afalacs mutus. Republicans i convergents han creat, de moment i portes enfora, un "oasi"de pau i germanor a la Diputació de Lleida que confien que es mantingui durant els propers quatre anys. "L'entesa serà una cosa mai vista", assegurava a aquest diari un alt càrrec de JxCat a l'organisme.Els convergents han destacat la bonhomia i el bon tracte del nou president provincial , a qui han acompanyat en la col·locació de dues pancartes a favor de la llibertat dels presos polítics al balcó de la façana després d'un ple on (encara) s'hi ha vist el quadre de Felip VI. Ningú no creu que el Borbó acabi el mandat.Les dues formacions s'han esforçat en destacar la necessitat de superar tensions i baralles per establir un clima de bona entesa que s'allunyi del terrabastall de la Diputació de Barcelona, on ara hi governen els socialistes, que a Lleida només tenen tres representants.Les tensions entre independentistes sembla que han passat a millor vida, però entre bambolines s'avisa que això s'haurà d'anar veient en el decurs dels mesos. De moment, però, pau i bona entesa.

