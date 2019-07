Maragall veu «escandalós» que la Fiscalia s'oposi a la presència de Forn al ple de Barcelona

El regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha criticat la decisió de la Fiscalia d'oposar-se a la presència del regidor de JxCat, Joaquim Forn, al ple de cartipàs que el consistori celebrarà el 16 de juliol. Maragall ha qualificat la decisió d'"escandalosa i rebutjable".Maragall ha acusat el ministeri fiscal de basar-se en una "realitat paral·lela", en relació als arguments amb què la Fiscalia considera que la presència de Forn al ple podria alterar la convivència democràtica i obrir la porta a una reiteració delictiva.El regidor d'ERC veu els arguments "inapropiats" i ha defensat que el regidor de JxCat té els seus drets polítics intactes.Maragall també s'ha referit a la carta que l'alcaldessa, Ada Colau, ha enviat als advocats de Forn, en què s'ofereix a fer gestions perquè pugui exercir com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona. El regidor d'ERC, però, ha insistit que la carta està signada per Cola però no pel seu soci de govern, el PSC. "Detectem una escletxa i una ruptura de la unitat institucional", ha dit.

