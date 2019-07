Albert Rivera rep l'alta després de 48 hores ingressat a l'hospital

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha rebut aquest divendres l'alta pel quadre de gastroenteritis pel qual ha estat ingressat des de dimecres en un hospital de Móstoles (Madrid). Rivera deixa l'hospital "després de 48 hores de tractament antibiòtic i fluidoteràpia intravenosa", segons l'informe mèdic. Però seguirà necessitant tractament."L'evolució clínica i analítica ha estat favorable, per la qual cosa el pacient està en condicions de continuar el tractament de forma ambulatòria", afegeix l'informe.Rivera va ser ingressat dimecres a l'hospital universitari HM Puerta del Sur de Móstoles després de "patir un quadre sincopal secundari a una gastroenteritis aguda probablement per salmonel·la", segons l'informe mèdic fet públic aleshores.L'hospital va explicar dimecres que Rivera hauria de romandre ingressat per rebre "hidratació i antibioteràpia intravenosa", i que el temps d'ingrés variaria en funció de l'evolució clínica.L'última aparició pública de Rivera va tenir lloc dimarts al migdia al Congrés, on va oferir una roda de premsa per comentar qüestions d'actualitat, i on va anunciar la denúncia que presentaria el seu partit per la rebuda al seu partit a la manifestació de l'Orgull LGTBI a Madrid.Rivera també va tornar a negar-se a facilitar la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, com a president del Govern i el va instar a negociar amb Unides Podem i els partits nacionalistes.

