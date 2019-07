Les 10 carreres universitàries més populars a Catalunya

Aquests són els 10 centres d'estudis més sol·licitats a Catalunya en primera preferència a la #preinscripcióuniversitària 2019: pic.twitter.com/XZvs6ijiaq — Universitats (@universitatscat) 12 de juliol de 2019

Ja es coneix quina és la carrera universitària amb la nota de tall més alta i també quin és el grau més popular entre els estudiants catalans. Segons les dades facilitades per Universitats a partir de la primera assignació, el rànquing d'estudis més sol·licitats està liderat per Medicina a la Universitat de Barcelona, que suma 1.100 sol·licituds, amb tan sols 172 places disponibles.En segon lloc hi ha Administració i Direcció d'Empreses, també a la Universitat de Barcelona. En aquest cas, el percentatge d'estudiants que podran accedir és molt més elevat, ja que disposa de 800 places, tan sols 140 menys que sol·licituds rebudes. Tanca el podi el grau de Psicologia -de nou, a la UB- amb 813 peticions d'accés.El primer centre que no sigui la UB apareix, precisament, en el quart lloc. Es tracta de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el seu grau en Medicina. Dels 654 alumnes que han aplicat per entrar-hi, ho podran fer 320.

