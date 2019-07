Torra, a judici pels llaços grocs

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha obert judici oral contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per un delicte de desobediència o subsidiàriament de denegació d'auxili per no haver retirat els llaços grocs tal i com li havia requerit la Junta Electoral Central.Després d'haver rebut les peticions de les acusacions –fiscalia i Vox-, el jutge decreta l'obertura de judici oral sense adoptar cap mesura cautelar, ja que cap part l'ha demanat. En el seu relat dels fets, Ramos utilitza l'adverbi "presumptament" una desena de vegades després que la defensa de Torra l'hagués intentat recusar en considerar que en el seu escrit anterior prejutjava la culpabilitat del president.De fet, abans de començar el relat dels fets, el magistrat remarca que no es tracta de cap declaració de culpabilitat, i que Torra manté "incòlume el seu dret a la presumpció d'innocència". "El que no és obstacle per poder afirmar que va portar a terme, presumptament, els següents fets", afegeix.Llavors desgrana les diferents ordres de la Junta Electoral i les actuacions del president de la Generalitat. Subratlla que els llaços grocs són símbols "considerats propis d'uns partits polítics", per tant "partidistes", i no es poden exhibir per part de les administracions en període electoral "sense infringir greument el seu deure d'objectivitat i neutralitat". Torra va declarar el 15 de maig davant del TSJC i va admetre haver desobeït les ordres de la Junta Electoral Central (JEC) després de la polèmica amb l'ens electoral per la retirada dels llaços grocs de la façana del Palau. Així queda recollit en les gravacions de la declaració de Torra en seu judicial. "Sí, vaig desobeir, perquè jo em dec a un mandat superior de la ciutadania de defensa dels drets humans" , va manifestar el president català al TSJC.En la documentació filtrada, queda clar que Torra va assumir totes les decisions sobre aquesta qüestió i va insistir que "l'última responsabilitat" és seva. El president també va apuntar a una operació de PP i Ciutadans per portar-lo davant els tribunals. Segons el president català, l'ordre de la JEC era "manifestament il·legal" i estava dictada per un òrgan no competent que no és una autoritat superior a ell. "Si s'hagués hagut de complir, implicava competències de les que jo no disposava", afegia en la declaració.La fiscalia demana un any i vuit mesos d'inhabilitació i una multa de 30.000 euros per a Torra.

TSJC obre judici oral contra Torra by naciodigital on Scribd

