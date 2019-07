Arriba en català el «Manual de desobediència civil»

El Manual de desobediència civil arriba en català. L'editorial Saldonar publicarà la traducció d'aquesta obra dels activistes nord-americans Mark i Paul Engler que s'ha convertit en una referència per als moviments de canvi a nivell internacional. Es tracta d'un llibre de 500 pàgines que explica, en 80 episodis, un recull d'experiències de com grans campanyes de protesta s'han enfrontat al poder.Des de la Primavera Àrab al grup estudiantil serbi Otpor i com va contribuir a la caiguda de Milosevic emprant l'humor, o com la lluita ecologista dels EUA va saber convertir en aliats a treballadors de les empreses que tallaven arbres, el ventall dels moviments de canvi és ampli. Totes les causes de transformació social a través de la mobilització no-violenta són presents en el llibre dels Engler.Als Estats Units hi ha alguns dels referents emblemàtics de la lluita pacífica -però gens ingènua- contra les lleis injustes. Ho és en el terreny del pensament, com és el cas del filòsof Thoreau, un dels primers teòrics a defensar la rebel·lió de l'individu contra un govern oprobiós. Però també en el de l'acció eficaç. Es va veure en el moviment contrari a la guerra del Vietnam i, especialment, en el moviment en defensa dels drets civils liderat per Martin Luther King, que va ser un fenomen massiu de desobediència civil contra les lleis de segregació.El Manual de desobediència civil també es pot adquirir en format d'audiollibre. L'activista Liz Castro ha posat en marxa, junt amb Mireia Domènech, l'Aixeta.cat , la primera plataforma de micromecenatge a Europa que es diferencia d'altres perquè és no lucrativa i es dedica al mecenatge continu. Ara, l'activista nord-americana resident a Catalunya ha fet realitat un projecte que tenia al cap des que va llegir l'obra dels germans Engler.Castro explica ael seu projecte: "Els catalans tenim la no-violència a l'ADN, però ens falta estratègia, ara més que mai". Segons l'activista, "la lluita de la societat civil per via de la no-violència i desobediència civil és l'únic que pot ajudar a fer avançar el país en l'àmbit de la política, del medi ambient, del drets com l'habitatge, del feminisme". El Manual de desobediència civil és vist per Liz Castro com la clau de volta perquè totes les lluites pendents trobin la millor estratègia.Des del 5 de juliol, i fins a l'octubre, l'Aixeta.cat ofereix, per subscripció i pagant 5 euros al mes, la possibilitat d'escoltar cada dia un dels 80 episodis en la veu d'una personalitat compromesa amb el combat pels drets i llibertats (Arcadi Oliveras, Cesk Freixas, Bel Olid, Àngels Martínez...). Aviat, l'obra dels Engler es podrà llegir en català. Ara també es pot escoltar.

