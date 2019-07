​Quasi un 70% dels conductors no utilitza els intermitents a les autopistes

Un 3% dels vehicles encara circulen a més de 150 km/h a les vies ràpides. Així ho determina un estudi d'Autopistas, companyia del gup Abertis, que també assenyala que quasi un 70% dels conductors no utilitzen els intermitents quan canvien de carril.L’estudi s’ha fet en col·laboració amb Intra i ha comptat amb una àmplia mostra de més de 44.000 vehicles lleugers i 12.000 vehicles pesants en diferents trams de l’AP-7 entre Salou i Puçol, al País Valencià. Autopistas ha aprofundit en l’anàlisi de factors concrets, com la velocitat, la distància de seguretat, l’ús de l’intermitent, o l’ús del cinturó, entre d’altres.

Segons l’estudi d’Autopistas, encara hi ha molts conductors que no respecten els límits de velocitat a l’autopista estipulats, per norma general, en màxims de 120 km/h per als vehicles lleugers, 90 km/h per als pesants i 100 km/h per als autocars. Concretament, un 33% dels vehicles condueix lleugerament per sobre del límit permès, la major part d’ells superant-lo en el rang dels 5-10 km/h. A més, un 3% dels conductors circula a més de 150 km/h.Autopistas recorda que en un accident amb velocitat excessiva, la probabilitat de morir o patir lesions greus és més gran; a més, redueix la capacitat de reaccionar davant de qualsevol imprevist i provoca l’anomenat "efecte túnel", reduint la capacitat d’anticipació.Una de les conclusions més alarmants que es van obtenir de l’observatori realitzat per Autopistas el 2018, va ser l’elevat nombre de conductors que no senyalitza correctament la intenció d’avançar, xifra que ha continuat creixent durant aquest any.Segons les les dades, el 65,1% dels vehicles no senyalitza correctament en els avançaments, i el 67,5% no ho fa posteriorment, a l’hora de tornar a la posició inicial. Aquestes xifres han augmentat 12 punts en relació amb l’any passat, fet que –adverteix la companyia− és molt preocupant, tenint en compte l’alta perillositat de no senyalitzar les maniobres al volant.En relació amb la distància mínima de seguretat, les dades apunten que el 15% dels vehicles lleugers no la respecten. La normativa específica que la separació que ha de mantenir el conductor d’un vehicle que circula darrere d’un altre, tant si té intenció d’avançar-lo com si no, ha de permetre detenir-se en cas d’imprevist, sense col·lisionar amb el vehicle de davant, tenint en compte especialment la velocitat i les condicions de frenada i adherència.La xifra de passatgers que viatgen a la part posterior del vehicle i que no fan servir el cinturó s’ha reduït a més meitat en els últims dos anys. Tot i que només el 0,2% dels conductors no porta el cinturó, cal continuar insistint, ja que l’any 2018 el 20% dels morts no el duia posat.Autopistas determina en el seu estudi que el 4,2% dels conductors continuen fent servir el telèfon durant la conducció, xifra que ha crescut 0,8 punts respecte a 2018.La companyia recorda que aquest mal hàbit implica distracció visual, cognitiva i manual. Per exemple, en marcar un número al mòbil a 120 km/h, es recorre a cegues una distància de 429 metres, equivalent a uns 4 camps de futbol, distància que es multiplica si s'escriu un missatge.

