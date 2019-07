Moncloa deixa clar a Iglesias que vol un govern «clarament constitucionalista»

L'executiu espanyol ha deixat clar a Pablo Iglesias que vol un govern "constitucionalista", després que ahir Pedro Sánchez s'obrís a l'entrada de possibles membres d'Unides Podem a l'executiu . La ministra portaveu, Isabel Celaá, ha comparegut després del consell de ministres per afirmar que "els ciutadans han parlat clar. És el Partit Socialista qui ha de configurar el nou govern". La ministra ha assegurat: "Volem un govern de recuperació social, de regeneració social, de millora econòmica i clarament constitucionalista". Continua d'aquesta manera el pols entre Pedro Sánchez i el líder d'Unides Podem per a la formació d'un nou govern, quan falten només deu dies per a l'inici del debat d'investidura al Congrés.Sobre la possibilitat que membres d'Unides Podem entrin al Consell de Ministres, Celaá ha insistit en la proposta de "govern de cooperació" de Pedro Sánchez, que ha considerat "políticament importantíssima", que inclou cooperació aprlamentària i una comissió de seguiment. Ha insistit en què primer cal "treballar pel programa" i ha destacat que hi ha "molta coincidència en polítiques socials" entre el PSOE i la formació de Pablo Iglesias.Sobre la consulta organitzada per Unides Podem a la seva militància per consultar la seva opinió sobre la investidura i elegir entre "govern de cooperació" o "govern de coalició", Celaá ha manifestat el seu respecte per aquesta iniciativa. Però ha criticat durament que el primer a discutir en unes negociacions hagi de ser els noms dels ministres: "Això no s'ha vist mai". S'ha preguntat: "Quina és la proposta programàtica de Podem?".Preguntada sobre l'acusació d'espionatge fet per la Generalitat contra el ministeri d'Exteriors de Josep Borrell , la ministra ha volgut assegurar que "no hi ha ni ambaixades ni espionatge" i ha proclamat que "Afers Exteriors és competència exclusiva de l'Estat". Celaá ha afirmat que "no hi ha res realitzat pel govern espanyol que sigui censurable" i que l'executiu ha exercit sempre les seves competències.

