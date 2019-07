Talarn (ERC), nou president de la Diputació de Lleida

L'alcalde de Bellvís, Joan Talarn, s'ha convertit aquest divendres en el nou president de la Diputació de Lleida. El republicà ha rebut 20 vots, els dels diputats d'ERC i JxCat, les dues formacions que han tancat un acord de govern per aquesta nova legislatura. Maria Burrel de Ciutadans i Elena Ferré del Comú s'han votat a elles mateixes mentre que el grup socialista ha votat en blanc.En el seu primer discurs com a president, Joan Talarn ha posat en valor la importància dels pobles de la demarcació i ha indicat que la Diputació ha de ser "l'aliat necessari" per a la modernització dels municipis. Talarn ha parlat també de la identitat i del "compromís" que l'organisme ha de tenir amb "les ànsies de llibertat que té Catalunya". En aquest sentit, ha reclamat la llibertat i el retorn dels presos i exiliats, alhora que ha estés la mà a les forces de l'oposició per fer més gran el consens durant la legislatura.El convergent Jordi Latorre ha posat en valor el pacte de govern, i ha assegurat que la intenció del nou executiu és augmentar l'autoestima del territori, alhora que ha cridat a defensar una major inversió per a les terres de Lleida.En aquest sentit, ha posat l'accent en la necessitat de frenar el despoblament i de canviar les dinàmiques demogràfiques que afecten els petits municipis de la demarcació. Latorre ha demanat també acabar amb els retrets i baralles entre formacions polítiques, i ha instat "a treballar per al bé del país".Llicenciat el Filologia catalana l'any 1991 i un dels impulsors de la modernització de la revista "Arts" del Cercle de Belles Arts, Talarn ha treballat bona part de la seva vida al sector públic, primer a la Generalitat com a tècnic de planificació lingüística i després com a subdirector general d’Equipaments Cívics.L'any 2015 va fer el salt a l'alcaldia de Bellvís (Pla d'Urgell), municipi on va revalidar el càrrec el passat 26 de maig quan ja era una figura política que havia anat agafant solidesa a la Diputació de Lleida. Amb Jaume Gilabert va liderar durant la legislatura passada el grup provincial d'ERC, una tasca que li va fer guanyar esgrima política i un coneixement de la institució que ha estat valorat a dins del seu partit quan ha tocat plantejar un candidat a la presidència de la institució."repte important". no caminaré mai sol. "principis republicans democràtics"

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor