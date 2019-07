Joan Talarn, el lingüista dialogant

Joan Talarn (Bellvís, 1969), és el nou president de la Diputació de Lleida. Vuit anys després, ERC recupera el poder a l'organisme provincial de la mà de l'alcalde de Bellvís, un home que genera consens pel seu tarannà dialogant i cordial.Llicenciat el Filologia catalana l'any 1991 i un dels impulsors de la modernització de la revista "Arts" del Cercle de Belles Arts, Talarn ha treballat bona part de la seva vida al sector públic, primer a la Generalitat com a tècnic de planificació lingüística i després com a subdirector general d’Equipaments Cívics.L'any 2015 va fer el salt a l'alcaldia de Bellvís (Pla d'Urgell), municipi on va revalidar el càrrec el passat 26 de maig quan ja era una figura política que havia anat agafant solidesa a la Diputació de Lleida. Amb Jaume Gilabert va liderar durant la legislatura passada el grup provincial d'ERC, una tasca que li va fer guanyar esgrima política i un coneixement de la institució que ha estat valorat a dins del seu partit quan ha tocat plantejar un candidat a la presidència de la institució.

