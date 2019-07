La Fiscalia no tornarà a recórrer l'absolució de Sandro Rosell

La Fiscalia desisteix i dona per tancada la causa contra l'absolució de Sandro Rosell. El ministeri fiscal ha anunciat aquest divendres que ja no preveu tornar a recórrer l'absolució de l'expresident del Barça, que va estar gairebé dos anys en presó preventiva acusat de blanquejar comissions pels drets audiovisuals de 24 partits de la selecció brasilera de futbol i un contracte d'esponsorització amb Nike. Rosell va ser posat en llibertat i absolt durant el judici a l'Audiència Nacional El 3 de juliol la Sala d'Apel·lació de l'Audiència Nacional ja va rebutjar un recurs de la Fiscalia contra l'absolució adduint que els fets provats s'adequaven a les proves que es van veure durant el judici, i per tant confirmant l'absolució.El ministeri Fiscal encara tenia possibilitat de recórrer al Tribunal Suprem fins aquest divendres, però ja no està previst cap moviment en aquesta direcció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor