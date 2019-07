Colau reclama per carta que Forn pugui assistir al ple del cartipàs

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha enviat una carta a la defensa de Joaquim Forn per traslladar la voluntat de l'executiu municipal que l'exconseller, empresonat a Lledoners, pugui assistir al ple del cartipàs del proper dimarts, un fet al qual ja s'hi ha oposat la Fiscalia . Colau argumenta que es tracta de "l'exercici d'una funció que forma part del nucli essencial de l'estatut jurídic que li correspon com a membre de la Corporació Municipal".A més, des d'una perspectiva més general, l'alcaldessa mostra la seva "plena disposició" a fer les gestions que es considerin convenients i adequades perquè Forn pugui exercir com a regidor. El ple de la setmana vinent servirà per posar en marxa organitzativament el mandat, delimitant el sistema institucional, orgànic i relacional del nou consistori.​"Com a alcaldessa tinc l'obligació i la voluntat ferma de realitzar quantes actuacions siguin necessàries per garantir el ple exercici dels drets de tots els membres de la corporació, i de Forn en particular", indica Colau en la missiva dirigida a Francesc Homs, on remarca que d'aquesta forma vol donar resposta a "l'inequívoc compromís de defensa dels principis democràtics i dels principis polítics del conjunt dels ciutadans".

Carta de Colau als advocats de Forn sobre la presència del pres polític al ple del cartipàs. by naciodigital on Scribd

