Aquestes són les carreres amb la nota de tall més alta aquest 2019

Els centres d'estudi amb les notes de tall més elevades a la #preinscripcióuniversitària 2019 són les següents: pic.twitter.com/T0UUHvnx99 — Universitats (@universitatscat) 12 de juliol de 2019

El doble grau de Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) torna a ser la carrera amb la nota de tall més alta aquest 2019. Per entrar-hi, els estudiants necessiten com a mínim un 13,418, una dècima més que l'any passat. El mateix grau a la Universitat de Barcelona (UB) és la segona carrera amb més nota, amb un 13,340.Filosofia, Política i Economia, el grau conjunt de la UAB i la UPF passa a ser la tercera carrera amb la nota més alta (l'any passat va ser la cinquena) amb un 12,888, i la segueixen Matemàtiques a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb un 12.854, i Enginyeria Física també a la UPC, amb un 12,770.Medicina al campus de l'Hospital Clínic de la UB desapareix aquest any del rànquing de les cinc carreres amb més nota de tall, i es col·loca a la setena posició amb un 12,744, darrere del doble grau de Bioquímica i Biologia Molecular i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili URV), que té un 12,768. Us deixem amb el rànquing que ha publicat Universitats:

