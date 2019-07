Detenen a Catalunya un fugitiu reclamat per Letònia

La policia espanyola va detenir a finals de juny a Vila-sana, al Pla d'Urgell, un fugitiu reclamat per Letònia per extorsió. Tenia una ordre europea de detenció i entrega requerida per les autoritats de la regió de Vidzeme.L'home vivia a Mollerussa. Se'l buscava per uns fets del 2006, quan va extorsionar amb violència i amb una arma de foc dues persones per obtenir un benefici econòmic. Està condemnat a una pena de presó de tres anys. El detingut ha passat a disposició del jutjat central d'instrucció número 4 de Madrid, que decidirà sobre la seva situació personal.

