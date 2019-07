VÍDEO El videoclip viral en català que combat el masclisme del reggaeton

En el reggaeton, malgrat que s'hi està fent un lloc el feminisme, hi ha una immensa varietat de cançons amb continguts masclistes. Per denunciar precisament això, un grup d’alumnes de l’Institut Montserrat Roig d’Elx, a València, han gravat un vídeo en què els nois i les noies s’han intercanviat els rols que es veuen normalment als videoclips.És per això que són els nois els que fan moviments molt sexualitzats i les noies tenen una actitud i un missatge dominant. Al final del vídeo envien un missatge molt clar al món: "la música és el llenguatge universal de la humanitat. La música és cultura, identitat. És la banda sonora de la nostra vida, i no la volem masclista".El vídeo no només s'ha fet molt viral, sinó que a més, ha quedat finalista en un concurs de la Generalitat valenciana per promoure la pau, els valors i els drets humans als instituts del País Valencià.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor