Joan Font es quedarà tot el negoci de Bon Preu per 350 milions

Els germans Font, Joan i Josep, copropietaris del grup Bon Preu al 50%, han arribat a un acord. Tal com avança La Vanguardia , Joan Font, president de la companyia, comprarà la meitat del negoci al seu germà Josep per uns 350 milions d'euros. D'aquesta manera es posaria fi al conflicte judicial que es va iniciar fa gairebé un any i mig Joan Font passa a tenir el 100% de les accions i, tal com afirma la companyia en un comunicat, "aquesta reordenació assegura la continuïtat del grup en la seva estratègia de creixement, de generació de riquesa i de llocs de treball".Fins ara cap jutge no havia fixat un preu per a la meitat de la companyia osonenca. Josep Font va interposar un recurs contra el seu germà al jutjat mercantil de Barcelona, en què es va rebutjar fixar un preu. Va ratificar la decisió l' Audiència Provincial de Barcelona que tampoc no el va establir El procés va començar quan Josep Font volia vendre la seva part al seu germà Joan, però no es van posar d'acord a l'hora de fixar un preu. Es van fer auditories per separat per fixar un valor de la part que estava a la venda. La primera valoració de l'auditoria que va fer Josep era de 960 milions; mentre que la de Joan era de 380 milions.Se'n va fer una altra i amb consultores diferents, amb el resultat que la de Josep es fixava en 1.100 milions, mentre que la de Joan només en 600, i alhora avisava que en cas de venda, el valor del 50% seria només de 210 milions.Les diferències entre els germans Font sobre el valor del Bon Preu no han afectat la companyia . El passat 2018 va arribar a facturar uns 1.350 milions d'euros. Compta amb un total de 127 supermercats, 55 hipermercats, 48 gasolineres a Catalunya.

