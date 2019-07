​La Fiscalia s'oposa a permetre que Forn vagi al ple del cartipàs de Barcelona

La Fiscalia s'oposa a permetre que el president del grup municipal de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona, Quim Forn, pugui anar al ple del cartipàs del 16 de juliol, tal com havia sol·licitat al Tribunal Suprem. En l'escrit, la Fiscalia al·lega que existeix "un greu risc de reiteració delictiva" i que, per tant, no es pot permetre el retorn de Forn "a escenaris públics que permetin operar amb els mateixos instruments jurídics que van ser utilitzats per combatre l'estat de dret i vulnerar la norma constitucional"."Posaria en risc la vigència de l'ordenament jurídic", argumenta la Fiscalia, que també considera que deixar assistir Forn al ple podria "alterar molt probablement la convivència ciutadana"."No resulta factible compatibilitzar l'assistència al ple de l'Ajuntament amb el compliment de les finalitats de la presó provisional", diu el document de la fiscalia, que remarca les "incitacions" de Forn i de la resta de líders independentistes empresonats a "l'incompliment general" de l'ordenament jurídic.

Escrit de la Fiscalia contra l'assistència de Forn al ple del cartipàs by naciodigital on Scribd

