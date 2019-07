Puigdemont, sobre la crisi entre JxCat i ERC: «Alguns tenen el que buscaven des de fa temps»

Alguns tenen el que volien i buscaven de fa temps. Els seus estrategues i aliats mediàtics són persistents en la confrontació no pas amb l'Estat repressor sinó entre nosaltres. S'equivoquen. — Carles Puigdemont (@KRLS) 12 de juliol de 2019

Hi ha una cosa que no es pot oblidar ni menystenir mai: la força de la gent. La gent vol unitat, ara més necessària que mai. Cal una reflexió profunda i prendre decisions. — Carles Puigdemont (@KRLS) 12 de juliol de 2019

Els acords post-electorals, amb la seva culminació en el pacte entre JxCat i PSC a la Diputació de Barcelona per fer presidenta la socialista Núria Marín , han oberta l'enèsima esquerda entre els socis de Govern . Qui aquest divendres ha dit la seva sobre la qüestió és el president de la Generalitat a l'exili Carles Puigdemont, que considera que "alguns tenen el que volien i buscaven de fa temps".En una publicació a Twitter, Puigdemont assegura que aquests "alguns", i els seus "estrategues i aliats mediàtics", són persistents en la confrontació entre els partits independentistes. "S'equivoquen", adverteix.Puigdemont recorda que la gent "vol unitat", la qual "ara és més necessària que mai" i advoca per una "reflexió profunda" i per "prendre decisions".

