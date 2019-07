Foment afirma que s'alliberarà de peatges l'AP-7 entre Tarragona i Alacant l'1 de gener

El Ministeri de Foment alliberarà l'autopista AP-7 entre el peatge de Sant Joan d'Alacant i Tarragona l'1 de gener i destaca que en aquests moments es treballa per licitar un estudi sobre fluxos de vehicles que permeti conèixer les necessitats segons trams.Així ho va anunciar el secretari general d'Infraestructures del Ministeri, Julián López, des del País Valencià. El representant del govern espanyol apunta que això es produirà quan finalitzi la concessió el dia 1 de gener i llavors "quedarà lliure de peatge". Per això, Foment està estudiant dur a terme actuacions sobre com es produirà el flux de trànsit, tractant de preveure el que pot passar.A priori, s'estima que es produirà un augment de la intensitat mitjana diària de vehicles pesants, un fet que obligarà a un reforç de la via, per dotar-la d'una "major consistència".A més, s'estudia la possibilitat d'emprendre alguna variant i l'ampliació de dos a tres carrils en determinats trams; perquè falta com es generen els tràfics quan es produeixi l'alliberament. "Tot segueix els terminis previstos", va assegurar López.

