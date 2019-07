Un empresari dels Emirats Àrabs pretén remolcar un iceberg des de l'Antàrtida

Abdulla Alshehi, un inventor i empresari dels Emirats Àrabs, vol transportar un iceberg des de l'Antàrtida fins al seu país. Defensa que és possible i que així podrà proporcionar al país aigua fresca i potable, a més de fomentar el turisme, augmentar la pluja a la regió i disminuir l'impacte ambiental que "mata peixos i vida marina del Mar Aràbic".Alshehi porta treballant en aquest projecte al voltant de sis anys i, segons indica en una entrevista recollida per Euronews, encara que no té data preestablerta de trasllat, sí que es realitzarà una prova similar que permeti provar la viabilitat d'aquesta iniciativa. Aquesta comprovació tindrà lloc al llarg del 2019 amb un iceberg més petit que serà traslladat en un remolc a Ciutat del Cap (Sud-àfrica) o Perth (Austràlia).Una vegada comprovada la viabilitat, l'iceberg que passarà a formar part del Golf Pèrsic serà seleccionat per satèl·lit. Podria mesurar fins a dos quilòmetres de llarg per 500 metres d'ample. En el seu viatge, s'utilitzarà una mena de "cinturó" de metall per a disminuir l'agressió que pugui sofrir encara que, segons estimen, la gran placa de gel podria perdre fàcilment "fins al 30% de la seva massa abans d'arribar a les càlides aigües àrabs".Segons indica l'empresari, l'iceberg estarà situat al llarg del golf Pèrsic, lloc on la temperatura anual és de 26 graus i s'ha d'actuar "ràpid" per a recol·lectar l'aigua dolça. "Començarem el procés de recol·lecció immediatament i esperem que ens porti de dos a tres mesos", assegura Alshehi.En aquest sentit, una altra de les mesures previstes que impediran que s'acabi fonent és la profunditat a la qual es trobarà la gran placa de gel. "La profunditat d'aquest iceberg, que es trobarà a 300 metres de profunditat en el mar disminuirà la velocitat en què es fondrà, ja que com més profunditat, més freda està l'aigua".Segons relata, malgrat les respostes dels "escèptics" que indiquen que la idea "no funcionarà", els Emirats responen: "Va ser un xoc per a tothom i, per descomptat, és un repte. Però creiem que amb l'ajuda de la tecnologia actual ho superarem".

