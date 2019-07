Sánchez valora ara incorporar ministres de Podem al seu govern

Fonts del PSOE han indicat que la proposta del president en funcions i secretari general del partit és "tornar al punt de partida" i parlar de continguts abans de parlar de càrrecs. Admeten, però, que Sánchez està valorant "tots els escenaris possibles".De la seva banda, fonts de Podem han considerat que "seria una excel·lent notícia" que els dos partits es posessin a negociar un govern "de forma integral". En tot cas, alerten que el PSOE "ha d'aixecar els seus vetos" als candidats que proposi la formació morada, que assegura que no començarà una negociació vetant ningú dels socialistes i que, per tant, entén que ells han de fer el mateix. "No és forma de començar una negociació i no és respectuós amb l'aliat", asseguren.Finalment, Podem també considera "absurd" que al capdavant dels ministeris no hi pugui haver "les persones que han estat escollides per la gent en unes eleccions". Admeten que hi ha d'haver tècnics, però subratllen que l'electorat vota per "triar el seus representants" i afirmen que això "s'ha de veure reflectit" a l'executiu.