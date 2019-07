Una dona en estat crític per una explosió al carrer Entença de Barcelona

Una dona ha resultat ferida crítica amb cremades al 70% del cos en l'incendi que ha tingut lloc aquest dijous al vespre al cinquè pis del número 96 del carrer Entença de Barcelona, segons informa l'Ajuntament. La dona ha estat traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron. Onze dotacions dels Bombers de Barcelona han treballat a l'incendi, que s'ha produït cap a tres quarts de vuit.Segons fonts citades per diversos mitjans, així com també l'Agència Catalana de Notícies, apunten que podria haver hagut algun tipus de deflagració al pis afectat, on sembla que residia la víctima, per bé que el consistori no confirma aquest extrem. A un quart de nou de la nit els Bombers de Barcelona ja donaven el foc per extingit i procedien a la ventilació de l'immoble afectat.Segons ha explicat el cap territorial del SEM de Barcelona, Jorge Morales, s'han destinat cinc unitats de servei d'emergències mèdiques. La persona ferida és una dona de 48 anys que ha estat traslladada a l'Hospital de Vall d'Hebron amb una superfície ''important'' del cos cremada.El cap de guàrdia dels bombers, Carlos Chico, ha explicat que l'incendi ha començat a la cinquena planta i s'ha estès a plantes superiors. Sis persones s'han hagut de confinar però en un bon estat de salut. El foc s'ha pogut extingir i cap a les nou del vespre els efectius dels bombers ja estaven ventilant.L'incendi ha obligat a tallar el trànsit del carrer Entença i la Guàrdia Urbana i els bombers han anat deixat entrar els veïns mica en mica.

