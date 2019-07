Twitter es recupera després d'estar gairebé dues hores fora de servei

El servei de Twitter ha experimentat caigudes arreu del planeta aquest dijous a la tarda. La mateixa companyia ha reportat un "problema tècnic" que ha afectat de ple els cinc continents. Segons informa el portal especialitzat downdetector , els usuaris de la popular xarxa social han patint diversos problemes per accedir-hi o publicar contingut des d'aproximadament les vuit del vespre. Poc abans de les 22h s'ha normalitzat el servei.Les incidències s'han concentrat als EUA des de l'esclat de la caiguda, tant a les dues costes com a la regió dels Grans Llacs, i a Europa Occidental, molt especialment a la Gran Bretanya i l'eix del Rin. A Catalunya, les incidències s'han registrat amb menys intensitat, però nombrosos usuaris -la immensa majoria des de les nou de la nit- també han experimentant problemes, com ha pogut comprovar

