La CUP afronta una refundació organitzativa i estratègica

"Repensar-se per evolucionar". Així descrivia el moment en què es troba la CUP actualment un dirigent del partit. Davant d'un escenari polític incert a Catalunya i amb una unitat estratègica molt tocada després dels darrers comicis i els pactes postelectorals, els anticapitalistes han vist la necessitat d'aturar-se per decidir cap a on van i com esperen veure's en els propers anys.La CUP ja fa temps que va entrar en l'edat adulta, assolint els seus millors resultats electorals el 2015, quan van aconseguir 10 diputats al Parlament. La tasca municipalista, per altra banda, es va coure a foc més lent. Però van ser els fets de l'1 d'octubre els que van acabar desbordant l'organització. La falta d'anàlisi global sobre què va passar i què va fallar, sumat a una concatenació d'eleccions, ha acabat perjudicant l'organització. La situació de la CUP presenta múltiples interrogants.Quim rumb han d'emprendre els anticapitalistes? Aquesta és la pregunta que intentaran respondre aquest diumenge, amb l'ajuda de dues ponències que encaren la refundació. A Celrà (el Gironès), la formació posarà a debat el seu reglament intern i organitzatiu, que no es reformava des del 2015. Es tracta, de fet, dels estatuts, codis ètics i estructuració del partit, que s'abordarà amb una sèrie d'esmenes aportades per les assemblees territorials i locals, que proposen condicions per esdevenir militant o l'ampliació a fins a tres legislatures per a càrrecs públics.Durant aquesta assemblea també es presentarà l'estat de comptes de la formació, actualment molt tocada pel descens d'ingressos municipals i supramunicipals. Arran de les últimes eleccions locals -així com els seus efectes a les diputacions- la pèrdua d'ingressos va ser de 473.000 euros, un 77% del total, motiu pel qual el partit es planteja rebaixar despeses a través d'una retallada de persones contractades, o promoure un augment de les aportacions a nacional procedent dels grups municipals, els regidors, els grups comarcals i la quota de militància.La CUP debatrà durant tot el matí les qüestions organitzatives, amb les corresponents votacions i un acte polític. Una vegada aquesta ponència s'hagi ratificat, serà el torn d'iniciar el debat d'una de les parts més transcendentals per a l'organització independentista: la que versarà sobre la seva estratègia durant els propers mesos i anys.Arran de les discrepàncies electorals i dels resultats dels comicis, la CUP s'ha replantejat quin ha de ser el seu full de ruta més immediat. I, per això, consideren que cal un debat de moviment que impliqui totes les organitzacions de l'esquerra independentista i el grup parlamentari, així com els moviments propers de la unitat popular, a banda de la determinació com a partit de definir el futur més proper. Davant d'unes hipotètiques eleccions després de la sentència del judici de l'1-O al Tribunal Suprem, els anticapitalistes es pregunten com s'ha d'articular la candidatura.En el marc d'aquest debat, la CUP debatrà quin és el seu paper -tant institucional com al carrer-, i si cal avançar amb una altra estratègia que la desplegada fins ara. Quina ha de ser la política d'aliances, si s'ha d'apostar per la governança o l'oposició, i si tot això s'ha de portar a terme des de la CUP o amb un "nou artefacte" que tingui els cupaires com a referència, seran algunes de les qüestions a debatre. El document del Consell Polític que ha servit de base per articular la proposta del debat parlava -fins i tot- d'una "una nova plataforma política, construïda ad hoc per aquesta legislatura al Parlament, però articulada amb el projecte municipal i movimentista de la CUP".El debat estratègic, tot i que es començarà a dibuixar aquest proper diumenge, tindrà un procés de votació i ratificació posterior. Els dies 20 i 21 de juliol es farà una primera votació d'esmenes de la ponència estratègica, i els dies 26, 27 i 28 es realitzarà la segona votació i la ratificació del text.

