Una empresa revisarà la detecció d'amiant que TMB ha fet al metro

Revisar la diagnosi i les mesures preses en relació a la presència d'amiant al metro i rebre assessorament amb les tasques que s'han d'engegar a partir d'ara, com la retirada de material contaminant. Aquest és l'objectiu que persegueix Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) amb el nou contracte que està a punt de signar. L'empresa ha confiat en la consultora ACM, liderada pel prestigiós higienista industrial especialitzat en amiant Lluís Mallart, segons ha pogut saberMallart ja ha transmès el seu plantejament a la direcció i també als representants dels treballadors i, un cop rebut el vistiplau de les dues parts, ha enviat a TMB la proposta de pla de treball. Ara, només queda rebre l'autorització definitiva per començar a treballar.Després que esclatés la crisi de l'amiant al metro al gener, el 92% dels treballadors que l'empresa considera exposats a l'amiant ja han passat la revisió mèdica corresponent, amb el resultat de 27 persones amb afectacions de salut . També s'han sotmès a examen mèdic 46 extreballadors, dels quals tres han contret càncer de pulmó , una malaltia relacionada amb l'exposició a l'amiant. A més, per primera vegada TMB ha reconegut un cas de malaltia professional en un treballador en actiu, la qual cosa podria suposar que l'empresa hagués d'assumir responsabilitats.L'empresa també ha donat per finalitzat l'inventari dels materials amb fibrociment del metro, amb un informe final que xifra en 293 tones la presència d'amiant a la xarxa. Abans, ja se n'havien retirat 108.Pel que fa al material mòbil, s'ha confirmat presència d'amiant en 94 vagons, que no se substituiran fins al 2022 i en relació al possible rastre del material contaminant a l'aire de les estacions, s'està a l'espera dels mesuraments coordinats per l'Agència de Salut Publica de Barcelona (ASPB) a les estacions de Liceu, Torrassa, Catalunya i Passeig de Gràcia.TMB ja va recórrer a l'ASPB per verificar la feina feta per l'empresa en relació a les possibles conseqüències per a la salut dels usuaris que pot tenir la presència d'amiant. Ara, recorre a ACM i a Mallart amb la mateixa lògica, en aquest cas per verificar els passos fets i assessorar en els que s'han de fer en l'àmbit laboral."No ho faria si no tingués el vistiplau de l'empresa i del comitè de seguretat i salut (integrat per representants dels treballadors", assegura Mallart en declaracions aL'higienista industrial ja ha rebut la benedicció de les dues parts i ara té la intenció de comprovar l'inventari fet per l'empresa, la detecció d'amiant, les contractacions fetes per retirar-lo i també si TMB està seguint tots els passos que estableix la llei. També, assessorar l'empresa en els nous protocols de contractació d'empreses per retirar l'amiant que s'hagin de fer i fer formació als treballadors del metro."Volem fer una inspecció documental de tot el que s'ha fet fins ara i reclamar a les empreses proveïdores que han fet malament la seva feina", avança Mallart. Està previst que el contracte amb ACM tingui una durada d'un any però tant l'empresa com TMB es reserven l'opció de rescindir-lo si hi ha una pèrdua de confiança en un sentit o altre.Per ara, Mallart valora positivament la predisposició de TMB. "Vaig demanar veure la casa per dins i em van deixar fer-ho", explica. En aquest sentit, assegura que no desconfia de l'empresa, però considera necessari que no sigui TMB qui analitzi la presència d'amiant al metro.Fonts del comitè d'empresa consultades perconfirmen que han donat el seu suport a la contractació de Mallart, a qui consideren que la seva trajectòria l'avala, però avisen que aquest pas fet per l'empresa no suposarà automàticament una treva en el conflicte obert al metro.

