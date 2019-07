ERC alerta que hi haurà «un abans i un després» al Govern pel pacte a la Diputació

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha alertat que "segur" que hi haurà "un abans i un després" al Govern un cop s'ha consumat el pacte entre PSC i JxCat a la Diputació de Barcelona . En declaracions a la premsa als passadissos del Parlament aquest dijous a la tarda, Vilalta ha afegit que l'executiu de Quim Torra valorarà l'escenari, però ha apuntat que parlar ara d'eleccions és "avançar-se als esdeveniments".La portaveu d'ERC ha afirmat que la formació de Carles Puigdemont ha de donar "moltes explicacions", i ha acusat JxCat de triar el 155 en comptes d'un govern "sobiranista, independentista i republicà" al capdavant de la Diputació de Barcelona.Vilalta, que ha lamentat que avui s'hagi perdut una "oportunitat" perquè l'independentisme governi l'ens supramunicipal, ha assegurat que ERC no escatimarà esforços per "refer confiances" i posar-se "al servei del país".

