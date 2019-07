Resultat del desori de pactes:

1.Tots pacten amb PSC. Primer @Esquerra_ERC i ara @JuntsXCat Els dos li han blanquejat la taca del 1555

2. S’ha ensorrat el simulacre d’unitat

3.L’independentisme ni té estratègia, ni sap on va

4. L’esperit #1Oct s’ha convertit en una ànima en pena — Pilar Rahola (@RaholaOficial) 11 de juliol de 2019

Els pactes post-electorals han generat una nova crisi en l'independentisme polític. L'estira-i-arronsa i el ball de retrets dels últims dies entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya ha conclòs avui amb Núria Marín, del PSC, com a nova presidenta de la Diputació de Barcelona . Entre l'allau de reaccions a la xarxa en destaca, d'aquesta mateixa tarda, la de Pilar Rahola.En una publicació a Twitter, l'escriptora ha desglossat en quatre punts el que, per ella, és el resultat del "desori dels pactes". Rahola considera que JxCat i ERC han "blanquejat el 155" i han "ensorrat el simulacre d'unitat". "L'independentisme, ni té estratègia, ni sap on va. L'esperit de l'1 d'octubre s'ha convertit en una ànima en pena", conclou.

