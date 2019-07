Brussel·les estudia portar Espanya als tribunals pels incompliments en nivells de contaminació

L'any passat, però, Espanya, es va salvar d'anar als tribunals, ja que Brussel·les considerava que les mesures que s'estaven adoptant o estaven previstes "semblaven les adequades" per revertir la situació. Per contra, Alemanya, França, Hongria, Itàlia, el Regne Unit i Romania sí que van ser demandats al tribunal amb seu a Luxemburg.Amb la carta enviada pel comissari Karmenu Vella a les autoritats espanyoles el 9 de juliol - en què recorda que les mesures no són suficients- s'han disparat les alarmes i s'especula amb la possibilitat que sigui un últim avís d'urgència a Espanya.Amb tot, fonts de la Comissió remarquen que la missiva és als marges del procediment d'infracció. Segons aquest procediment, Espanya es troba des del 2017 en la fase d'"avís motivat". El següent pas, per tant, si no es reverteixen els nivells de contaminació, seria efectivament anar al TJUE.