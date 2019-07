La CUP debatrà si veta policies i agents de seguretat privada com a militants

Les esmenes al reglament intern proposen ampliar el nombre de legislatures dels càrrecs públics fins a tres

La CUP està disposada a actualitzar el seu reglament intern. Això és el que ha motivat que aquest diumenge se celebri una Assemblea Nacional organitzativa, entesa com una convocatòria transversal de militants per tractar aspectes interns del partit. L'organitzativa no se celebrava des de feia quatre anys.En aquesta sessió es debatran qüestions relacionades amb els estatuts, l'estructuració interna i el compromís ètic de la CUP, entre d'altres carpetes, en funció de les esmenes aportades per les assemblees locals i territorials durant les últimes setmanes. I un dels aspectes que s'analitzarà serà si poden ser militants persones que treballin en algun cos de seguretat, ja sigui públic o privat."Per seguretat i per incompatibilitats, no ens podem permetre la militància d'agents de seguretat", apunta l'esmena defensada per l'assemblea local de Sant Vicenç dels Horts. Per altra banda, l'assemblea de Farners ha aportat un altre element: "Les persones militants que ocupin càrrecs nacionals de responsabilitat en alguna altra organització política no podran ocupar càrrecs nacional de responsabilitat a la CUP que siguin càrrecs orgànics i cares visibles de l'organització".Altres esmenes que es debatran del reglament intern dels cupaires preveuen que els nous militants menors de 27 anys hagin de "compartir militància" al SEPC, Arran o alguna altra organització juvenil, mentre que si en tenen més, haurien de militar en alguna altra organització de l'esquerra independentista, "ajudant a crear assemblees on no n'hi hagi", ja siguin d'àmbit de la unitat popular, feministes o sindicals.La justificació de la proposta és potenciar les organitzacions que puguin ser "escola de militància", així com garantir assemblees "més enllà de la lluita institucional" de la CUP, amb un "millor creixement de la unitat popular".Les esmenes al reglament intern també insten a modificar el nombre de vots que tenen les assemblees locals dins de les territorials -passant de un a tres-, així com ampliar el nombre de legislatures dels càrrecs públics. La proposta es basa en ampliar de dues a tres legislatures el topall, tot i que la tercera no tindria caràcter remunerat.Les "serioses dificultats dels municipis petits per trobar regidors", apunta l'esmena, n'és el motiu, tot i que la modificació també podria tenir conseqüències a nivell nacional, sobretot en el sentit de poder aprofitar cares conegudes en futures eleccions de caire nacional.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor