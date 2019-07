La nova trucada entre Sánchez i Iglesias no desencalla la negociació

He llamado a @Pablo_Iglesias_ para negociar primero el programa y, después, la composición del Gobierno. Debemos hablar de contenidos y conocer el grado de consenso.

Lamentablemente, ha rechazado la propuesta. Seguiremos intentándolo. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de juliol de 2019

Els líders del PSOE i de Podem, Pedro Sánchez i Pablo Iglesias, han mantingut una conversa telefònica aquest dijous que no s’ha traduït en cap avenç en la negociació de la investidura. El propi president del govern espanyol en funcions ho ha explicat en un missatge a Twitter on ha afirmat que ha trucat Iglesias “per negociar primer el programa i després la composició del govern”. “Hem de parlar de continguts i conèixer el grau de consens”, ha dit Sánchez, però “lamentablement (Iglesias) ha rebutjat la proposta. Seguirem intentant-ho”.Segons fonts de Podem, en aquesta conversa Iglesias ha transmès al president espanyol “la necessitat de dur a terme una negociació integral de govern de coalició” que no tingui “línies vermelles ni vetos”, però Sánchez "segueix inamovible en la seva posició". "No està disposat a negociar el programa d’un govern de coalició ni a compartit responsabilitats de govern amb Podem proporcionals als vots”, ressalten.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor