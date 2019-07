Torra i Bosch escriuen a les cancelleries europees per denunciar l'espionatge de Borrell

Ofensiva diplomàtica del Govern, en forma epistolar. El president de la Generalitat, Quim Torra, i el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, han escrit diverses cartes a cancelleries europees i als eurodiputats per denunciar l'espionatge a les delegacions catalanes a l'exterior ordenat pel ministeri d'Afers Exteriors, que lidera Josep Borrell. També aquest dijous, l'afer de l'espionatge ha arribat al Parlament britànic , on un diputat gal·lès ha exposat -i denunciat- els fets.En les missives Torra i Bosch lamenten que els seguiments han afectat "el dret a la privacitat" de ciutadans i autoritats estrangeres. "El Govern de Catalunya condemna fermament aquestes activitats, que tenen com a objectiu la feina legals i legítima de funcionaris que representen un govern elegit democràticament", afirma la carta.També s'hi expressa que els "recursos i esforços" esmerçats pel govern espanyol per aquestes accions d'espionatge s'haurien pogut dedicar a la "molt més profitosa via del diàleg", i es reafirma la intenció del Govern de "continuar treballant", mitjançant les delegacions catalanes "per reforçar la cooperació entre Catalunya" i "els seus veïns europeus.Les cancelleries on hi ha les delegacions espiades per l'Estat, les d'Alemanya, el Regne Unit i Suïssa, han rebut una versió personalitzada, on es lamenta que aquestes accions d'espionatge han tingut lloc en el territori del govern destinatari, i que han afectat "ciutadans i funcionaris" del país en qüestió.

Carta de Torra i Bosch a la cancelleria Alemanya by naciodigital on Scribd

Carta de Torra i Bosch a la cancelleria francesa by naciodigital on Scribd

