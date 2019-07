El PSC assegura que ERC li havia ofert pactes a consells comarcals on els socialistes s'han entès amb JxCat

El PSC a les comarques gironines ha detallat que ERC els havia ofert entrar el govern en tres consells comarcals diferents, tot i que al final els socialistes hi han acabat pactant amb Junts per Catalunya (JxCat). Es tracta dels consells de la Selva, el Ripollès i l'Alt Empordà. Els socialistes critiquen que els republicans no acceptin els pactes amb JxCat per la falta de consens ideològic a nivell nacional, però per contra els havien proposat acords prèviament.A més, els socialistes qualifiquen de "discurs sectari" el posicionament que ha tingut el portaveu republicà al Consell Comarcal de la Selva, Joan Martí, per mostrar-se en contra del pacte de govern arribat entre PSC i JxCat. A més, han detallat que Martí els havia ofert partir-se els quatre anys de presidència de l'ens supramunicipal.Els socialistes també han denunciat que Martí els fes l'oferta després de presenciar "un acte totalitari", en referència a la polèmica que hi va haver durant la investidura de l'alcaldessa de Santa Coloma de Farners. Davant d'això, creuen que el discurs del portaveu d'Esquerra al Consell Comarcal de la Selva ha estat "cínic i indigne" per haver carregat en contra del pacte a tres bandes (JxCat, IdS i PSC) de l'ens supramunicipal.Per altra banda, el PSC també ha detallat que al Ripollès "fa quatre dies van plantejar-nos governar junts" però aleshores ja tenien un acord molt avançat amb JxCat i van optar per no fer-se enrere.A l'Alt Empordà, els republicans també haurien ofert tenir "molt més pes en el govern comarcal" al PSC si revertien l'acord que tenien "amb els postconvergents". Finalment, el PSC va mantenir l'acord inicial i ERC s'ha quedat a l'oposició.

