El Govern retirarà subvencions a escoles que segreguin per sexe a partir del curs 2020-2021

Sobre els centres afectats, ha concretat que la comissió de seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar del Síndic de Greuges està estudiant el preu que hauria de tenir una plaça escolar i que serà a partir d'aquest estudi que es podrà determinar quins estan cobrant preus per sobre de la xifra resultant. En aquest sentit, ha avançat que tenen coneixement de centres concertats que estan cobrant 750 euros mensuals a les famílies, en ocasions "més" que a l'escola privada.A més, ha explicat que els decrets incorporaran criteris d'equitat i asimetria en el finançament perquè hi ha centres concertats "infrafinançats" i d'altres no. D'aquesta manera, "hi haurà centres que deixaran d'estar concertats" i s'establirà un sistema en que els centres rebin el finançament segons les seves necessitats.Els nous decrets, dels que el Govern ja ha aprovat la seva tramitació, també incorporaran un paper "protagonista" de l'administració pública en la planificació de l'oferta concertada fent que hi hagi "una única programació d'oferta educativa".Per últim, també es vol incorporar la necessitat que també els centres concertats incorporin la necessitat de comunicar quines quotes extra es cobren a les famílies en un exercici de "transparència" que Martínez creu que mereix el sistema educatiu. "Hi ha quotes que no es poden acceptar per un servei educatiu de Catalunya", ha declarat.D'altra banda, Martínez ha explicat que els 25 nous institut escola que es posaran en marxa el proper curs tindran horaris escolars "coherents i saludables" que impliquen que quan l'alumne acabi la jornada ja haurà dinat. El secretari ha respost així en ser preguntat sobre la reclamació de la Fundació Bofill, i altres agents de l'ensenyament, d'eliminar la jornada compactada als instituts i reduir el temps de migdia a les escoles. "És inacceptable que hi hagi alumnes que arribin a les quatre de la tarda a casa sense haver menjat un plat en condicions des de la nit anterior", ha afirmat.Així, ha afirmat que s'ha de tendir cap a "horaris més racionals i saludables" que es podran adoptar amb "formulacions diferents" però que implicarien que els alumnes dinaran entre les dotze del migdia i les 14.30 hores en aquests nous institut-escola.