Rates, mosques i males olors: així desperta cada dia un polígon industrial de Montcada

Els diferents envasos abocats a l'exterior de la planta, a prop d'una altra nau Foto: Nació Sabadell

El material recopilat a l'exterior de la nau Foto: Nació Sabadell

El polígon industrial del Coll de Montcada, a Montcada i Reixac, està vivint un inici d'estiu complicat, ja que ha de combatre les altes temperatures durant la jornada laboral, amb mosques, males olors i fins i tot rates. Unes condicions que han alterat la bona convivència en una zona on s'apleguen una cinquantena d'empreses de diversos sectors."Que hi hagi mosques a l'estiu ja és normal, però tantes? Hem hagut de tancar la nau, finestres i porta d'entrada. Tot i així, n'hi han", es queixa un dels gerents d'una de les naus. "A primera hora del matí hem vist rates", apunta un treballador i afegeix "hi ha moments del dia que fa molt mala olor", una ferum que, segons explica, pot quedar-se instal·lada a l'ambient al llarg de tota la jornada o "va a estones". "No et priva per seguir fent la feina, però no és agradable", indica una altra persona que treballa en una altra planta.Tot plegat, com coincideixen tots, prové de la nau de reciclatge que la Fundació Trinijove ha instal·lat al polígon industrial, una extensió de les oficines i la flota de vehicles que ocupen en un tram del carrer Cargol. Hi treballen des de principis de març, però des de fa una mica més d'un mes "han aparegut de forma massiva mosques i les males olors".Diverses empreses han elaborat un escrit per lliurar-lo a l'Ajuntament de Montcada i Reixac, però n'hi ha d'altres que han fet al·legacions, demanant el "cessament" d'una activitat "il·legal" pel "volum important" de residus que manipulen. En aquest sentit, el consistori vallesà defensa que la fundació té llicència i pot desenvolupar aquest tipus d'activitat.La tasca de la planta de la Fundació Trinijove és fruit de l'acord amb Aigües Danone, sota el paraigües del projecte d'economia circular ReNueva, que juntament amb Ecoembes i el Fons Danone Écosysteme, donen feina a persones desocupades i en risc de vulnerabilitat . A Montcada i Reixac treballen en el reciclatge d'envasos de l'àmbit de la restauració, cosa que fa donar una segona vida aquest material, mentre es promou l'ocupació de persones amb aquest perfil."No estem en contra del projecte ni de la Fundació Trinijove. Al contrari, ho celebrem que estiguin aquí, però han de complir uns mínims de salubritat", manifesta un dels responsables d'una nau industrial que opera amb productes alimentaris. "Arriben camions plens i deixen anar un líquid que s'impregna a l'asfalt", assevera.Precisament, aquesta mateixa companyia va contractar una empresa de control de plagues i salut ambiental per fer una anàlisi de la situació i en l'informe, amb data 1 de juliol, determinava "presència de plaga", sense precisar de quin tipus d'espècie, i de "gran quantitat de mosques" i descartava que estiguessin dins d'aquesta nau i apuntava que "molt possiblement" hi hagués "un focus important proper de reproducció", a la vegada que recordava que aquests insectes sorgeixen "de matèria orgànica en descomposició".Curiosament, el polígon industrial del Coll de Montcada està en procés renovació de tot el seu entorn. Fa pocs mesos va entrar en funcionament una rotonda a la N-150 , a la sortida d'aquesta àrea, on també coincideixen els vehicles que venen de Montcada, Barcelona i el cementiri de Collserola. Una infraestructura molt reivindicada i que ve acompanyada d'un carril bici i millora de l'enllumenat públic. "Ens xoca, perquè durant anys ens hem sentit abandonats i ara que s'està arreglant tota la zona, no s'actuï davant aquest focus", expressa sorprès un dels treballadors del polígon.En les al·legacions presentades es concreta que no només es "gestionen residus de plàstic", es combina "indiscriminadament amb metàl·lics" i degut a "al gran volum" que mouen han hagut d'envair espais comuns, compartits amb d'altres empreses, dipositant i estenent el material a reciclar a l'aire lliure. Així mateix, en el text es demana un tractament previ dels articles "per evitar que continguin fluids".El consistori assegura que coneix el cas i ja s'ha reunit amb la Fundació Trinijove per traslladar-li aquestes queixes i li ha arrencat el "compromís" que aplicarà mesures perquè desaparegui aquesta problemàtica. No obstant això, des de l'administració local es faran inspeccions periòdiques per tal de garantir el seu compliment i controlar el bon funcionament, i convivència, de l'activitat al Coll de Montcada.

