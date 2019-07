VÍDEOS La policia espanyola deté cinc joves per repartir propaganda contra Vox

ÚLTIMA HORA La policia espanyola deté cinc joves per repartir propaganda contra Vox durant la campanya del 26-M; informa @JonathanOca https://t.co/ppen6ub1WE pic.twitter.com/xEKNfncfcM — NacióTarragona (@naciotarragona) 11 de julio de 2019

ÚLTIMA HORA Surt l'últim jove detingut de la comissaria de la policia espanyola a Tarragona. Les detencions s'emmarquen en l'operació "Odium"; ho explica @JonathanOca https://t.co/ppen6ub1WE pic.twitter.com/PNI5lUcLfC — NacióTarragona (@naciotarragona) 11 de julio de 2019

Encara queda una persona detinguda a la comissaria de la policia espanyola a Tarragona. Els cinc joves han estat detinguts per repartir propaganda contra Vox durant la campanya del 26-M; informa @JonathanOca https://t.co/ppen6ub1WE pic.twitter.com/RMxH4Z1Lqd — NacióTarragona (@naciotarragona) 11 de julio de 2019

La policia espanyola ha citat a declarar i ha detingut a la comissaria de Tarragona cinc persones que estarien sent investigades per un presumpte delicte d'odi i d'incitació a la violència arran d'una denúncia de Vox, segons les primeres informacions.Els fets es remunten a la campanya electoral del 26-M, quan membres de l'esquerra independentista repartien propaganda a diferents barris de la ciutat contra el partit d'ultradreta. Aquesta operació policial, segons ha pogut saber, s'anomena "Odium". Alguns dels detinguts han estat citats i a altres els han anat a buscar al seu domicili, com és el cas d'almenys una noia.L'advocat Carles Perdiguero, que representa a quatre joves, ha apuntat que troba exagerades les detencions dels cinc antifeixistes -tres noies i dos nois-. El mateix lletrat considera desproporcionada l'operació policial que s'ha fet avui amb citacions "que el que feien era encobrir unes detencions amb un terimini de temps molt curt". "No té ni cap ni peus", ha sentenciat.Perdiguero ha afirmat que s'han obert diligències policials per delictes d'incitació a l'odi i a la violència i aquestes aniran al jutjat, que serà qui digui si han de continuar endavant o no. Els detinguts s'han negat a declarar i els advocats han destacat que desconeixen detalls dels motius de les detencions perquè "no hem tingut accés a l'expedient sencer" i apunten que se'ls ha informat "mínimament" verbalment del contingut.El mateix Perdiguero lamenta que això sigui "una utilització matussera del delicte d'odi que no està fet per aquestes coses" i que en aquest cas, "s'està utilitzant contra persones que estan fent protestes legítimes contra una tipologia de política".A les 12 del migdia ha entrat el primer detingut a la comissaria de la policia espanyola a Tarragona i l'últim, ha sortit cap a dos quarts de quatre. Una trentena de persones s'ha concentrat a les portes de la comissaria per donar suport als detinguts.

