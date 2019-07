VÍDEO «Funcionària»: la paròdia de dos estudiants d'oposicions del darrer tema de Rosalía

Rosalia està arrasant amb el seu darrer tema, Milionària, amb el qual també ha trencat la barrera idiomàtica en el seu repertori musical. No hi ha qui encara no hagi sentit el seu primer gran hit en català, i tampoc és d'estranyar que ja hagi aparegut més d'una paròdia.La darrera és la de dos joves que es troben immersos en ple procés d'oposicions de magisteri. Potser ha estat la calor, potser les hores que porten tancats en biblioteques i habitacions enganxats als apunts, però han acabat gravant un vídeo en què parodien la cançó de Rosalia amb el nom de Funcionària i expliquen els motius pels quals volen arribar a tenir una plaça com a mestres de primària.La cançó original de Rosalia es troba dins del vídeo F*cking Money Man, que també conté Dio$ No$ Libre Del Dinero.. La catalana de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), autora de hits com Malamente, Aute Cuture o Con Altura, va fer el pas la setmana passada cantant en la seva llengua, que havia dit que trobava a faltar mentre estava de gira.La cantant va explicar que aquest és el primer tema que ha composat i publicat en català, i la primera cançó "inspirada en rumba catalana". Afirma que la va començar a Sevilla mentre s'esperava a l'aeroport i la va acabar a BarcelonaL'artista de Sant Esteve Sesrovires va saltar a la fama mundial ara fa menys d'un any, quan va començar a publicar a Youtube Malamente i Tu mirá, els dos primers videoclips d'El mal querer . Des de la publicació de l'àlbum ha seguit impactant amb nous vídeos, tant singles del seu segon treballa - Bagdad De aquí no sales - com noves propostes

