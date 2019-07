El TSJC anul·la l'impost a les begudes ensucrades

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarat nul aquest dijous l'impost català a les begudes ensucrades, que va entrar en vigor el 2017. El TSJC ha pres aquesta decisió en estimar un recurs de diverses patronals de supermercats i del sector de la distribució.La sala ha considerat que el Govern va prescindir de "tràmits essencials de consulta, audiència i informació públiques" per aprovar el decret, per la qual cosa el declara "nul de ple dret". La sentència no és ferma, i es pot recórrer davant la pròpia sala.L'impost va entrar en vigor al maig del 2017, després que el Parlament convalidés un decret del Govern, i carrega amb 8 cèntims les begudes que contenen de 5 a 8 grams de sucre per 100 ml i 12 cèntims les que contenen un nivell superior a 8 grams de sucre per 100 ml. Bona part de les grans superfícies van repercutir aquest increment al coinsumidor el mateix dia de l'entrada en vigor.La Generalitat va recaptar 8,5 milions en els dos primers mesos després de l'entrada en vigor de l'impost, i un estudi posterior va calcular que n'havia reduït el consum en un 22%

Sentència del TSJC que anul·la l'impost a les begudes ensucrades by naciodigital on Scribd

