Un home abusa d’una dona en un autobús, li roba la bossa i agredeix dos policies a Lleida

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres un home de 26 anys, veí d'Almenar (Segrià), acusat dels delictes de robatori amb violència i intimidació, abús sexual, lesions i atemptat als agents de l'autoritat.Segons la víctima, l'home li havia fet tocaments dins l'autobús de línia Alfarràs-Lleida i en baixar l'hauria colpejat i robat la bossa de mà. Els Mossos van aconseguir detenir el presumpte autor després que intentés fugir i agredís dos agents. El detingut té nombrosos antecedents i és conegut a Almenar com una persona conflictiva. Té imposades diverses ordres d'allunyament i està previst que passi a disposició judicial demà divendres.Els fets van tenir lloc cap a les onze del matí de dimecres, quan una dona que estava sent atesa per un grup de vianants i per un agent de la policia espanyola a la parada d'autobús de Prat de la Riba de Lleida, al costat del col·legi Lestonnac, va denunciar que un home li havia fet tocaments durant el trajecte d'autobús d'Alfarràs a Lleida. La víctima va explicar que quan va baixar l'home la va seguir, la va colpejar, li va estirar els cabells, la va tirar a terra i li va robar la bossa de mà.Amb la descripció de l'home, els Mossos d'Esquadra van iniciar la cerca i el van localitzar a la falda de la Seu Vella. Després de perseguir-lo i que durant la fugida colpegés dos agents, el van aconseguir detenir al carrer Tallada.

