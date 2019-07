Les llacunes de la llei d'habitatge: grans tenidors de pisos amb aparença de petits propietaris

Sergio Ledo viu de lloguer amb la seva parella en un pis del carrer Escorial de Barcelona, al districte de Gràcia. El 27 novembre van denunciar a l'Ajuntament el mal estat del pis i el consistori va iniciar els tràmits per verificar-ho. Tres mesos més tard, inspectors municipals van comprovar la “falta de manteniment” de l'immoble, amb afectacions al pati interior, les parets, les baixants i també la presència d'"humitats insalubres", segons l'informe al qual ha tingut accésEn el document, l’Ajuntament constatava que els desperfectes constituïen una infracció de la llei d'urbanisme, que obliga els propietaris a conservar i rehabilitat els seus béns immobles. Els tècnics també fan constar en la diagnosi que alguna de les afectacions s'havia intentat reparar, sense èxit. Després de presentar la denúncia al consistori, el propietari del pis va comunicar a la parella que no els renovaria el contracte d'arrendament. L'immoble està a nom de Domingo Llor Duran, president de l'empresa immobiliària Proinver 33 SL.El pis del carrer Escorial, però, està a nom seu com a persona física. Aquesta situació es repeteix com a mínim a nou finques més de Barcelona, segons ha pogut comprovar. La quantitat d'immobles a nom de Llor Duran supera amb escreix els 1.250 metres quadrats que la llei catalana 24/2015, sobre l'emergència habitacional, estableix com a frontera entre un gran tenidor d'habitatge i un petit propietari.Llor Duran no està sol a Proinver 33. A l'empresa hi figuren com a consellers els seus fills Teresa Llor Serra i Jordi Llor Serra. Ella treballa com a interventora adjunta a l’Ajuntament de Barcelona i és administradora d’una altra societat immobiliària, Mataró Barcelona Nuevas Inversiones SL, conjuntament amb la seva parella i interventor general del consistori, Antonio Muñoz Juncosa, a qui l'Ajuntament ha expedientat després de detectar dos pisos il·legals en una finca de la seva propietat a la Barceloneta, tal com va avançar aquest diari.Jordi Llor Serra figura com a administrador únic de tres societats immobiliàries: Inversiones Franqueses SL, New Building Market SL i Silver & Ñitu SL. A més, és administrador d'una altra societat dedicada al sector, Promoliger 67 Group SL.Els executius de Proinver 33 SL sumen a títol personal deu finques. A aquestes cal sumar-n'hi quatre més que encara figuren a nom de Catalina Serra Roca. La mare dels Llor Serra va morir el 5 de febrer, segons una esquela publicada a La Vanguardia.Bona part d'aquestes finques són gestionades per Finques Llor, de la qual Jordi Llor Serra n'és administrador. Va ser a ell a qui l'Ajuntament de Barcelona es va dirigir per instar la propietat a arreglar els desperfectes a pis on viuen Sergio i la seva parella, al carrer Escorial. El consistori va seguir el cas de ben a prop i el gener del 2019 va comprovar que els Llor no havien fet cas de l'ordre que els obligava a assumir les obres. En paral·lel, els propietaris van decidir que no renovaven el contracte als llogaters, que tot i això continua vivint a l'immoble i pagant el lloguer cada mes. Els inquilins, que formen part del Sindicat de Llogaters, qualifiquen la decisió de "represàlia".Fonts de Finques Llor consultades perhan negat, per via telefònica, tenir coneixement dels informes de l'Ajuntament. Una persona que assegura parlar en nom de l'empresa i que prefereix no revelar la seva identitat culpa Ledo de no haver fet les "petites reparacions" a les quals assegura que estava obligat per contracte.Finques Llor també administra la finca del número 48 del carrer dels Pescadors, a la Barceloneta. En aquest cas, tots els pisos de l'edifici -inclosos els dos apartaments turístics il·legals- són propietat d'Antonio Muñoz Juncosa, interventor general de l'Ajuntament de Barcelona. La font de Finques Llor que ha atès telefònicamentaquest diaritambé assegura que està autoritzada a parlar en nom de Muñoz per donar explicacions sobre el cas d'un veí, Josep González, que manté un litigi obert amb l'interventor , després que aquest hagi intentat fer-lo fora de l’habitatge a través d’una denúncia de subrogació il·legal del contracte de lloguer.El Sindicat de Llogaters posa el focus en la quantitat de propietats que acumula la família Llor i també en els interessos immobiliaris que la vinculen a l'interventor general de Barcelona. La llei catalana 24/2015, sobre l'emergència habitacional, considera grans tenidors les persones jurídiques que, per si soles o per mitjà d'un grup d'empreses, siguin titulars d'una superfície habitable de més de 1.250 metres quadrats. En la majoria de casos, però, els Llor registren les propietats a nom de persones físiques. Això dificulta que s'hagin de sotmetre a les obligacions dels grans propietaris que preveu la llei, com a cedir pisos buits a les administracions o a oferir un lloguer social abans de desnonar. Precisament, tant el cas de la parella de Gràcia com el de González podrien acabar amb una ordre de desnonament.En el cas de Gràcia, la propietat el va denunciar per expiració de contracte i un jutjat de primera instància li ha donat la raó. Ara, els llogaters s'estan preparant per recórrer la decisió a l'Audiència Provincial. En el cas de la Barceloneta, el cas està en mans del Tribunal Suprem.“Volem reivindicar que la llei ha de ser més forta”, afirmen fonts del Sindicat de Llogaters. El col·lectiu demana que l'administració ofereixi més “garanties” als en aquells casos en què els propietaris vulguin "buidar el pis, fer quatre reformes i apujar el preu". Les fonts del sindicat consultades argumenten que la temporalitat dels contractes de lloguer acostuma a comportar la no renovació del contracte a tots aquells arrendataris que presentin reclamacions contra els titulars dels immobles.Les fonts consultades de Finques Llor defensen l'adquisició d'immobles a títol personal pels membres de la família que formen part de l'empresa immobiliària. "Les propietats s'adquireixen com s'adquireixen", diuen. "No pel fet d'estar vinculats empresarialment i familiarment han d'estar al mateix nom. Es van adquirir de diferents maneres per diferents persones", afegeixenA més, des de Finques Llor asseguren que les propietats llogades ho estan a un preu inferior al que preveu l'índex de lloguers de la Generalitat. "S'ha actuat legalment i s'ofereixen lloguers assequibles que ni tan sols ofereixen les administracions. Actuem legalment i èticament per afavorir l'estabilitat de l'habitatge", insisteixen. En línies similars s'expressa l'interventor de l'Ajuntament de Barcelona, Antonio Muñoz Juncosa. L'alt funcionari considera que no és "cap pecat ni cap il·legalitat" acumular pisos a nom de persones físiques tot i disposar de societats immobiliàries i defensa que Finques Llor no promou l'augment de preu dels lloguers. "No és convenient matxacar a qui té certa visió social. Deixar treballar en pau i tranquil·litat és bo per a la societat", conclou.

